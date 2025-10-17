قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام الموقف العمومي ببنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة ومفاجئة اليوم استهدفت إزالة التعديات والإشغالات أمام المدخل الرئيسي لموقف سيارات بنها العمومي.


وشهدت الحملة، التي رافق المحافظ فيها الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، إزالة فورية لكافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوّه المظهر العام للمدينة. وشملت الإزالات مصادرة عربات تقديم المأكولات والمشروبات المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص من المحافظة او الحماية المدنية بالإضافة إلى كافيتريات مخالفة كانت تستغل الموقع بشكل غير قانوني وتهدد حياة المواطنين للخطر.
وأكد المحافظ "عطية" خلال تفقده لنتائج الحملة على عدم التهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال التعدي على الطريق العام أو مخالفة القانون، موجهاً بتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات. وشدد على أن الأولوية هي لتسهيل حركة المواطنين والمرور وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة التي تُعد واجهة رئيسية لمدينة بنها.
ولم تتوقف توجيهات المحافظ عند الإشغالات العشوائية، حيث أصدر تعليمات فورية للسيد رئيس مدينة بنها بمراجعة تراخيص جميع المعارض والمحال المقامة أمام الموقف ، كما وجه بضرورة التنسيق الفوري مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لشروط الترخيص ومتطلبات السلامة والأمان. وشدد المحافظ على إزالة أي منشأة لا تنطبق عليها الشروط حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي شيء يعرقل سير المرور بالمنطقة أو يشوه المظهر الحضاري أمام موقف سيارات بنها العمومي، مؤكدا أنه سيستمر في هذه الحملات حتى يتحقق الانضباط الكامل وتعود القليوبية إلى وجهها الحضاري اللائق.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة المستمرة لتكثيف الرقابة الميدانية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة المواطنين والمرور، في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات وتطوير المرافق بمدن المحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مش وسطه.. مراد مكرم يثير الجدل بعد تعليقه على رقص الرجال

سليمان عيد

نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

منة شلبي

اليوم.. المخرج كريم الشناوي يدير ماستر كلاس منة شلبي في مهرجان الجونة

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد