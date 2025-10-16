قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
لعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أنهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية أعمال مراجعة أوراق المرشحين وأعلنت اعتماد الكشوف النهائية بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

وأسفرت المراجعة النهائية عن استبعاد 6 مرشحين من خوض السباق الانتخابي بالمحافظة لعدم استكمال أوراقهم أو مخالفتهم الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء ضمن الأسماء المستبعدة علاء عماد علي صبيح لعدم تقديم تقرير الكشف الطبي، وأحمد عبدالله صابر إسماعيل لعدم تقديم التقرير الطبي وعدم فتح حساب بنكي مخصص للدعاية الانتخابية وعدم تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، وأشرف جابر صالح قلدس لعدم أداء الخدمة العسكرية، وكريم عزالعرب محمد إبراهيم خاطر لكونه مازال بالخدمة بالقوات المسلحة الاحتياطية حتى عام 2028، وطاهر حسين محمد حسين لعدم أداء الخدمة العسكرية، ومحمد شحته فوزي مختار أبوتريكة لعدم استكمال خدمته بالقوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع وفقًا للمادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد جاءت عقب مراجعة دقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من جميع المتقدمين وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشفافية والالتزام التام بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنه تم اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين للشروط وإرسالها إلى الجهات المعنية استعدادًا لطباعة الأسماء وتعليقها في بهو محكمة بنها الابتدائية تمهيدًا لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعلن.
ومن المتوقع أن تشهد الدوائر الانتخابية بمحافظة القليوبية منافسة ساخنة خلال الفترة المقبلة خاصة في دوائر بنها وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ التي يتنافس فيها عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب بعض النواب السابقين الذين يسعون للعودة مجددًا إلى قبة البرلمان.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أسبوع القاهرة للمياة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بمرور 75 عامًا ويستعرض إنجازاته في أسبوع القاهرة للمياه 2025

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

الهلال الأحمر

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

