لعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

أنهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية أعمال مراجعة أوراق المرشحين وأعلنت اعتماد الكشوف النهائية بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

وأسفرت المراجعة النهائية عن استبعاد 6 مرشحين من خوض السباق الانتخابي بالمحافظة لعدم استكمال أوراقهم أو مخالفتهم الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء ضمن الأسماء المستبعدة علاء عماد علي صبيح لعدم تقديم تقرير الكشف الطبي، وأحمد عبدالله صابر إسماعيل لعدم تقديم التقرير الطبي وعدم فتح حساب بنكي مخصص للدعاية الانتخابية وعدم تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، وأشرف جابر صالح قلدس لعدم أداء الخدمة العسكرية، وكريم عزالعرب محمد إبراهيم خاطر لكونه مازال بالخدمة بالقوات المسلحة الاحتياطية حتى عام 2028، وطاهر حسين محمد حسين لعدم أداء الخدمة العسكرية، ومحمد شحته فوزي مختار أبوتريكة لعدم استكمال خدمته بالقوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع وفقًا للمادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد جاءت عقب مراجعة دقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من جميع المتقدمين وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشفافية والالتزام التام بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنه تم اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين للشروط وإرسالها إلى الجهات المعنية استعدادًا لطباعة الأسماء وتعليقها في بهو محكمة بنها الابتدائية تمهيدًا لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعلن.

ومن المتوقع أن تشهد الدوائر الانتخابية بمحافظة القليوبية منافسة ساخنة خلال الفترة المقبلة خاصة في دوائر بنها وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ التي يتنافس فيها عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب بعض النواب السابقين الذين يسعون للعودة مجددًا إلى قبة البرلمان.