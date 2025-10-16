مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين

أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم الخميس، استعادته السيطرة على قرية في منطقة بابوا المضطربة، عقب معركة بالرصاص والسهام، قال إنها أسفرت عن مقتل 14 متمردًا انفصاليًا.

ونفى المتمردون هذه الرواية، قائلين إن ثلاثة فقط من القتلى كانوا مقاتلين، وإن القوات قتلت تسعة قرويين، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

اندلعت المعركة صباح أمس الأربعاء عندما هاجم عشرات المتمردين، مسلحين بأسلحة عسكرية وأقواس وسهام، جنودًا كانوا يستعدون لمهاجمة موقع للمتمردين في قرية سوانغاما في منطقة إنتان جايا بمقاطعة بابوا الوسطى، وفقًا للمتحدث العسكري، المقدم إيوان دوي بريهارتونو.

وقال بريهارتونو في بيان إن الجنود هزموا المتمردين بعد معركة استمرت ست ساعات ونصف، واستعادوا القرية التي كانت معقلًا للتمرد.

ويخوض المتمردون في بابوا تمردًا محدودًا منذ أوائل الستينيات، عندما ضمت إندونيسيا المنطقة، التي كانت مستعمرة هولندية سابقة. وأُدمجت بابوا في إندونيسيا عام ١٩٦٩، بعد اقتراع برعاية الأمم المتحدة اعتُبر على نطاق واسع زورًا.

وأضاف بريهارتونو أنه تم العثور على جثث ١٤ متمردًا بعد المعركة، وأنه لم تقع إصابات في الجانب الحكومي، كما استولى الجنود على بندقية محلية الصنع، وأربع بنادق هوائية، وطلقات ذخيرة، ومنظار، ومناظير، ومعدات اتصال، ووثائق، وعلم "نجمة الصباح" - وهو رمز انفصالي.

وقال بريهارتونو: "فر باقي المتمردين إلى الغابة، وسيطرنا على قاعدتهم".

نفى سيبي سامبوم، المتحدث باسم جيش تحرير بابوا الغربية، الجناح العسكري لمنظمة بابوا الحرة، مزاعم الجيش الإندونيسي، قائلاً إنه لم تكن هناك قاعدة للمتمردين في القرية، وأن تسعة من أصل 14 قتيلاً كانوا "سكاناً أبرياء" أطلقت عليهم القوات النار، وأضاف أن ثلاثة فقط من القتلى كانوا متمردين.

وقال سامبوم: "لدينا قواعد حرب، ولن نقيم قاعدتنا في منطقة سكنية".

وأضاف سامبوم: "في إحدى المرات، حاصر الجنود منزلاً مدنياً اشتبهوا في أنه موقع للمتمردين، وذبحوا ثمانية أشخاص هناك".

وتصاعد العنف في المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث قُتل العشرات من المتمردين وقوات الأمن والمدنيين.

في أبريل، هاجم المتمردون معسكراً لاستخراج الذهب في مقاطعة ياهوكيمو، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وقال المتمردون إن الضحايا كانوا أفراداً من الجيش الإندونيسي متنكرين في زي عمال مناجم ذهب، وهو ادعاء نفته السلطات.