وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية

أجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، متى تغلق بابك على نفسك وتنهمر في البكاء؟، ليجيب أبو العينين قائلا “ما تخلي السؤال ده بيني وبين ربنا فانا لما بقوم أصلي بالليل بنهمر في البكاء”

وقال أبو العينين، إنه يشعر براحة وسلام داخلي عندما يخلو بنفسه ويتقرب إلى الله ولما بقعد لوحدي وأقرب من ملكوت السماء وأقول يا رب، بحس براحة نفسية كبيرة، وده أمر بيني وبين ربنا"



وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، عملت على تطوير شبكة صدى البلد، ووجدت العديد من الكفاءات، معلقا “كل شخص بلاقي فيه كفاءة بعينهم على طول”.

وأشار أبو العينين إلى أن لدينا مشروعا طموحا بتطوير شبكة صدى البلد لتقديم الأفضل.