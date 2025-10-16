قمتم بعمل مجهود رائع .. أبو العينين يوجه رسالة للعاملين في صدى البلد

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن قضية الوعي من أهم القضايا التي تبناها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 يجب أن تخرج في برامج تثقيفية للناس.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه أحيي العاملين في صدى البلد فانتم قمتم بعمل مجهود رائع، فنحن لدينا المذيعين والمخرجين والعمال الذين تألقوا.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الاعلام في مصر يحتاج لنقلة نوعية كبيرة، مؤكدا أن الاعلام أصبح تنفاسية حقيقية، ولكن يجب الإهتمام بالبرامج التثقيفية للشباب .

