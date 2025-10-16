قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
أخبار البلد

قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول

محمد شيمي مع مستشار رئيس الجمهورية
محمد شيمي مع مستشار رئيس الجمهورية
أ ش أ

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تواكب توجهات الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، إلى جانب بحث سبل استغلال بعض أصول الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وقال شيمي إن تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد فودة بالتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية المحلية الفعالة تتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمحافظات لدفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما ثمّن المهندس حازم الأشموني جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الأصول والمرافق بما ينعكس على تحسين الخدمات داخل المحافظة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الوزارات والمحافظات، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المتكاملة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

