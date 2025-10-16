محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي

قضت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، اليوم الخميس، بتمديد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

وأكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي صادر عنه ، أن محامي الطبيب ، الذي يبلغ من العمر 52 عاما، قدم اعتراضًا بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي عدم وجود لائحة اتهام، وهو ما يصبح معه الاحتجاز أمرًا غير قانوني.

وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، وشدّد على أنه "انتهاك للقانون الدولي، وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساسا بضمانات المحاكمة العادلة".

وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وكان أبو صفية، مدير مُستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ، قد اعتقل في السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

م ن/رأش