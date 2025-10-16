السفير الفرنسي: مبادرة جديدة تمثل شراكة حقيقية لتمكين الشباب

قال السفير الفرنسي في مصر، إريك شوفالييه: إن مبادرة Brighter Future تمثل نموذجًا قويًا للشراكة بين مصر وفرنسا في تمكين الشباب وتعزيز فرصهم لبناء مستقبل أفضل.

وقال إن دعم الشباب الأكثر احتياجًا من خلال التدريب والتوظيف هو أساس التنمية المستدامة وبناء مجتمعات قادرة على التقدم.

وأضاف نفخر بمساهمتنا في هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق المساواة والشمول الاجتماعي.”

يذكر أن المبادرة تأتى بدعم من بل مصر لتوظيف الشباب الأكثر احتياجًا وبدعم من السفارة الفرنسية، وبمشاركة شركاء من القطاع الخاص، تهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب فوق سن 18 ممن غادروا مؤسسات الرعاية، عبر تقديم أكثر من 45 ألف ساعة تدريبية لـ1500 شاب وشابة، يليها توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في السفارة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسي وعدد من المسؤولين والشركاء. وتركز المبادرة على تمكين الشباب من دخول سوق العمل وتأهيلهم بمهارات عملية ومتخصصة.

تمثل المبادرة نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية. وتسعى لتقليل التهميش الاجتماعي وتعزيز الشمولية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا ومتماسكًا.