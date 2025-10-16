إطلاق مشروعات لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق | تفاصيل مهمة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه وصل إلى مكانة عالمية مرموقة، وأصبح أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن نجاح الحدث يتجسد في الأرقام وليس في التصريحات.

النسخة الأخيرة من أسبوع القاهرة

وأوضح وزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن النسخة الأخيرة من أسبوع القاهرة للمياه شهدت مشاركة نحو 2500 خبير ومشارك، إلى جانب 400 متحدث من مختلف دول العالم، و100 منظمة دولية، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الزخم الدولي والإقليمي الذي بات يحظى به المنتدى داخل وخارج مصر.

وأضاف وزير الري، أن المنتدى أصبح منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول قضايا المياه والمناخ، مؤكدًا أنه لا يقتصر على مناقشات نظرية، بل يخرج بتوصيات ومشروعات واقعية قابلة للتنفيذ.

وأشار وزير الري، إلى أن من بين أبرز نتائج الدورة الأخيرة، إطلاق مشروعات لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز حماية الدلتا، بما يضمن استدامة الموارد المائية والحفاظ على الأراضي الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.