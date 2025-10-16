وزير الري الأردني: أسبوع القاهرة الثامن للمياه دليل على فاعلية العمل العربي

أكد وزير المياه والري الأردني، في كلمته خلال ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن هذا الحدث الإقليمي المهم يُعد نموذجًا ناجحًا لـ فاعلية التعاون والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمياه في المنطقة.

حلول مستدامة لأزمات المياه

وشدد الوزير على أن بلاده، بالتعاون مع الدول العربية، تعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلات ندرة المياه وارتفاع الطلب، من خلال تبنّي سياسات متطورة والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية.

الأمن المائي العربي في صميم الأولويات

وقال المسئول الأردني إن أحد أهم أهداف الحضور العربي في أسبوع القاهرة للمياه هو إيجاد السبل المناسبة لضمان الأمن المائي العربي، ومواجهة التحديات المناخية والبيئية التي تؤثر مباشرة على الموارد المائية في الشرق الأوسط.