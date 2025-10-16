وزير الري يبحث مع مدير "إيكاردا" تفعيل مذكرة تسهيل تبادل المعرفة والبرامج

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) الدكتور علي أبوسبع، تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتسهيل تبادل المعرفة والبرامج وتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية، والبحث العلمي والابتكارات الموفرة للمياه.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث تم استعراض أنشطة المركز في مصر لاستخدام الطاقة المتجددة في الري، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وتقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وزيادة كفاءة إدارة مياه الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل، والزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية، وتقنيات إدارة المياه، والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وتوليد ابتكارات فعالة ومستدامة لتحسين سبل عيش المزارعين.



كما تم استعراض موقف الأنشطة التي قام بها "إيكاردا" بمحافظة كفر الشيخ لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بعدة مواقع بواسطة نظام متكامل للمراوي والمصارف الحقلية لغسيل التربة وتربية الأسماك، ضمن أنشطة عدة مشروعات يقوم المركز بتنفيذها بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ودراسة تطوير النظام بدمج وحدات تحلية لامركزية لمياه الصرف بعد غسيل التربة من الأملاح.



يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



وركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.

