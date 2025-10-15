وزير الري يشارك فى يوم "برنامج التعاون المصرى الهولندى المشترك بـ البحوث التطبيقية"

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "يوم برنامج التعاون المصرى الهولندى المشترك في البحوث التطبيقية" (JCAR Day 2025) ، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الهولندية بالقاهرة .

وفي كلمته بالجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لشركاء الوزارة من مملكة هولندا، و السفير الهولندى بالقاهرة وفريق عمل السفارة والباحثين والمهندسين المخلصين من كلا البلدين الذين واصلوا العمل بنجاح لتحقيق أهداف برنامج JCAR .

واضاف أننا نحتفل اليوم بترسيخ نهج جديد ووضع الأساس لمرحلة متقدمة من الشراكة الإستراتيجية بين مصر وهولندا، فعندما تم إطلاق برنامج JCAR عام ٢٠٢١، كان قطاع المياه في مصر يواجه تحديات متزايدة تتطلب حلولًا مبتكرة قائمة على الأدلة العلمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها، مما دفع نحو تأسيس برنامج JCAR كمنصةٍ ذات رسالة واضحة، هدفها بناء جسر متين بين المعرفة العلمية وتطبيقها العملي في صنع السياسات .

وقد نجح البرنامج فى تقديم أدوات وحلول فنية وإرساء التعاون المؤسسي ووضع أسس مستدامة لشراكة متجددة بين مصر وهولندا، حيث تم تعزيز ثقافة إتخاذ القرار القائم على الأدلة من خلال الركيزة الأساسية الخاصة بدعم السياسات (Policy Support) .

وقد نجح البرنامج في العديد من الملفات الإستراتيجية، مثل تحديث أنظمة الري، وابتكار تقنيات لصيانة الترع، وإرساء الأساس لتحويل نظام توزيع المياه من الإعتماد على المناسيب للإعتماد على التصرفات، وتحديد إمكانات الخزانات الجوفية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ورقمنة المساقي، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، حيث كانت هذه الجهود ركائز أساسية في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة فى إدارة المياه، كما أسهم البرنامج فى وضع محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0"، وهو الإطار الذي يرسم ملامح مستقبل مائي قائم على البيانات والإدارة الذكية للمياه .