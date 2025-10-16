قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس
صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

قال" عم فوزي" صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس أثناء محاولة الركوب انه كان عائد من كشف في قسم العيون بأحد المستشفيات وكان ينتظر أي وسيله لتوصيله لمنزله.

وتابع ابن قرية ميت النحال بدكرنس، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر سقوطه أثناء محاولته الصعود إلى أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة: كنت راجع من الكشف في قسم العيون، وكنت مستني أركب الأتوبيس ، وجه التباع زقني على  فوقعت على الأرض نفسى عزت عليا من اللى حصل وولادى زعلانين عشانى.

تمكنت  الأجهزة الأمنية  بمحافظة الدقهلية ، من ضبط سائق وتباع تابعين لشركة نقل خاصة  عقب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه  مسن يسقط أرضا أثناء منعه من استقلال  أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة.

كما ظهر فى الفيديو  المسن ممسك ببعض الأوراق في يده، مسرعا ليلحق بالأتوبيس ، لكن اندفاع المركبة تسبب في سقوطه على وجهه مما ادى الى غضب  وتعاطف من قبل المواطنين عبر " الفيس  بوك" حيث طالبوا المسئولين بسرعة محاسبة  ورد كرامة المسن الذي تعرض لهذا التصرف المهين وطالبوا اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية بمسانده هذا المسن
، وتم  تحديد هوية السائق والتباع، وضبطهما لاتخاذ الإجراءات القانونية

