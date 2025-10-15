إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال النيران بأحد المطاعم بالدقهلية

أصيب شخصين بحروق إثر اشتعال أنبوبة غاز بأحد المطاعم بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكانت قد تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حريق داخل مطعم أبناء المحلة الكبرى بمنية النصر مما أدى إلى إصابة شخصين بحروق متفرقة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق فيما أصيب شخصين

وهم محمد مصطفي مصطفي التابعي 52عامًا بحروق من الدرجة الثانية بالرقبة والوجه والذراعين وفكري أحمد كمال سالم 18 عامًا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر.. وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.