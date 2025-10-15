انقلب بهم التوك توك.. إصابة خمسة أشخاص من بينهم طفلان بإحدى قرى الدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بقرية نشا مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بقرية نشا التابعة لمركز نبروه، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة خمسة أشخاص بجروح وخدمات، وهم آية رمضان عبد الفتاح،

27 عاما، مصابة بكدمة بالجانب الأيسر، وإبراهيم السيد عبد الفتاح، 33 عاما، وإصابته بكدمات بالكتف اليسرى، وسحجات باليد اليسرى.



كما أصيبت ساندي إبراهيم السيد، 8 أعوام، وإصابتها بكدمات بالذراع اليسرى، ونورا إبراهيم السيد، 4 أعوام، وإصابتها بكدمات وسحجات بالجسم، والسيد هشام السيد، 14 عاما، وإصابته بسحجات وكدمات بالساق اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.