ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميني باص بالدقهلية

حصلت" صدى البلد" على اسماء المصابين انقلاب ميني باص بميت سويد بمحافظه الدقهليه وهم محمد عوض عبد الحى 35 عاما واصابته ما بعد غرق ، شيماء صلاح جاد 24 عاما مقيمة ميت طريف دكرنس واصابتها كسر بالعمود الفقرى ، نورا محمود السيد 34 عاما مقيمة ميت طريف مقيمة دكرنس واصابتها كسر بالساعد الايمن ، مريم صلاح جاد 18 عاما واصابتها سحجات باليد اليمنى والراس



كما اصيبت قدرية على احمد 41 عاما مقيمة الربيعة دكرنس واصابتها خلع بالكتف الايمن

محمد حسن محمد ابو سعدة 36

عاما مقيم ميت فارس دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع

كما اصيب على احمد على 21 عاما مقيم ديرب الخضر دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع

و كسر بالساق اليسرى

ايمن بكر على ابراهيم 27 عاما مقيم دكرنس واصابته كسر بالضلوع وكدمات وفتاة مجهولة الاسم والعنوان

وتلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص على طريق ميت سويد مما ادى الى مصرع فتاه واصابه ثمانية اخرين.

انتقل ضباط المباحث في الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع فتاه مجهولة الهويه في العقد الثاني من عمرها واصابه ثمانية اخرين باصابات متفرقه ما بين نزيف وجروح وكدمات

وبالفحص تبين ان السائق مصاب بنوبات صرع واصيب بالنوبه اثناء قيادته مما ادى الى انقلاب

تم نقل المتوفيه والمصابين الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامه

