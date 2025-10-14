قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميني باص بالدقهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث
همت الحسينى

حصلت" صدى البلد" على اسماء المصابين انقلاب ميني باص بميت   سويد بمحافظه الدقهليه وهم محمد عوض عبد الحى 35 عاما واصابته ما بعد غرق ، شيماء صلاح جاد 24 عاما مقيمة ميت طريف دكرنس واصابتها كسر بالعمود الفقرى ، نورا محمود السيد 34 عاما مقيمة ميت طريف مقيمة دكرنس واصابتها كسر بالساعد الايمن ، مريم صلاح جاد 18 عاما واصابتها سحجات باليد اليمنى والراس


 كما اصيبت قدرية على احمد 41 عاما مقيمة الربيعة دكرنس واصابتها خلع بالكتف الايمن
محمد حسن محمد ابو سعدة 36  

 عاما مقيم ميت فارس دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع
 كما اصيب على احمد على 21  عاما مقيم ديرب الخضر دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع
و كسر بالساق اليسرى
ايمن بكر على ابراهيم 27 عاما مقيم دكرنس واصابته  كسر بالضلوع   وكدمات وفتاة مجهولة الاسم والعنوان 
وتلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص على طريق ميت  سويد مما ادى الى مصرع  فتاه واصابه ثمانية اخرين.
انتقل ضباط المباحث في الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع  فتاه مجهولة الهويه في العقد الثاني من عمرها واصابه ثمانية اخرين باصابات متفرقه ما بين نزيف وجروح وكدمات
وبالفحص تبين ان السائق مصاب بنوبات صرع واصيب بالنوبه اثناء قيادته مما ادى الى انقلاب
تم نقل المتوفيه والمصابين الى المستشفى،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامه
 

دكرتس الدقهلية ديرب المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ترشيحاتنا

ياسمين علي

ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

هنا الزاهد

بالأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الفنانة حورية فرغلي

حورية فرغلي تتخد الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

المزيد