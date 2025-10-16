وزير الري: إثيوبيا فشلت في إدارة السد .. وتركز على الشو الإعلامي ولا تهتم بحياتنا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما شهدته المنطقة مؤخرًا من فيضانات وطرح للنهر يمثل دليلًا عمليًا على فشل إثيوبيا في إدارة سد النهضة، وعلى صحة ما حذرت منه مصر منذ أكثر من 13 عامًا بشأن خطورة الإجراءات الأحادية في تشغيل السد.

الإجراءات غير المنضبطة

وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الإجراءات غير المنضبطة التي اتخذتها أديس أبابا خلال فترة الملء الأخيرة أدت إلى إخراج كميات ضخمة من المياه بشكل "هستيري" وغير مدروس، ما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي في السودان، مؤكدًا أن ما حدث يُثبت أن إثيوبيا لا تتحمل مسؤولية دولية في إدارة السد ولا تراعي مصالح دول المصب.

وأضاف وزير الري، أن غرق أراضي طرح النيل في السودان يؤكد تمامًا ما حذرت منه مصر منذ بداية مشروع السد، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت تطالب بضرورة التنسيق الفني بين الدول الثلاث لتجنب الكوارث المائية، لكن الجانب الإثيوبي أصرّ على المضي في إجراءات أحادية دون دراسة أو التزام بالقواعد الدولية.

وأوضح وزير الري، أن ما تفعله إثيوبيا يعكس فشلًا إداريًا واضحًا وتركيزًا على "اللقطة الإعلامية" والشو السياسي أكثر من الاهتمام بحياة المواطنين في دول المصب، مؤكدًا أن التسرع في ملء السد بالكامل دون تنسيق أو خطة علمية متكاملة يمثل جهلًا فنيًا وإداريًا جسيمًا ستكون له تداعيات طويلة الأمد على استقرار المنطقة المائية والبيئية.