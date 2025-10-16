قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج
تقى الجيزاوي

أثارت الفنانة بسنت شوقي الجدل على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الذي تم افتتاحه منذ قليل بحضور نخبة من نجوم الفن.

داعبت بسنت شوقي زوجها محمد فراج وبدت وكأنها تطلب منه قبلة أمام عدسات المصورين، في موقف طريف، لفت أنظار حضور مهرجان الجونة السينمائي، خاصة أن الثنائي فراج وبسنت كابلز محبوب من الجمهور ويتابع أخبارهم أولا بأول.

اختُتم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائية في دورته الثامنة برسالة إنسانية مؤثرة جاءت على لسان الإعلامي أنس بوخش التي لخّصت روح المهرجان، مؤكدةً أن ما يجمع البشر أقوى من المسافات والاختلافات، وأن الفنَّ هو مرآة الإنسانية التي توحدنا جميعًا. وبعدها كان عرضُ الألعابِ النارية (الفايروركس) للفنان أحمد عصام إعلانًا ببدء الدورة الثامنة.


وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل

بسنت شوقي مهرجان الجونة السينمائي محمد فراج

