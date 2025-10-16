قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

إسراء عبدالمطلب

خضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لعملية جراحية دقيقة لإزالة البروستاتا في مركز "هداسا" الطبي بالقدس المحتلة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تضخم حميد في غدة البروستاتا. 

وأثار هذا التطور الطبي المفاجئ جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية والدولية حول مستقبل نتنياهو السياسي، في ظل غيابه المؤقت عن العمل، وتزايد الضغوط الداخلية التي تواجه حكومته.

نتنياهو

تدهور الحالة الصحية ومضاعفات العملية

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو دخل المستشفى بعد معاناته من احتباس بولي والتهابات متكررة في المسالك البولية، وهو ما تطلّب تدخلاً جراحياً عاجلاً. 

وكشفت التقارير أن العملية استغرقت نحو ثلاث ساعات وشهدت انخفاضاً مفاجئاً في نبض القلب، ما استدعى تدخل طبيب القلب المتابع لحالته. 

وأوضحت المصادر أن حالته الصحية مستقرة حالياً، إذ نُقل إلى العناية المركزة لمتابعته طبياً قبل أن يُتوقع خروجه خلال أيام قليلة إلى منزله لاستكمال فترة النقاهة.

تفاصيل ما بعد الجراحة وتداعيات الغياب المؤقت

تزامن غياب نتنياهو المؤقت عن مهامه مع تكليف وزير العدل ياريف ليفين بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، بينما أوكلت مهام إدارة الاجتماعات الأمنية العاجلة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس. واعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذا الترتيب يعكس قلقاً داخل الحكومة من احتمالات طول فترة تعافي نتنياهو وتأثيرها على تماسك الائتلاف الحاكم.

وفي الوقت ذاته، أثار غياب زوجته سارة نتنياهو عن حضور العملية جدلاً كبيراً داخل الأوساط الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ تساءل البعض عن سبب غيابها في هذا التوقيت الحرج رغم تصريحاتها السابقة بأنها "الركيزة الأساسية" في حياة زوجها، ما فتح الباب أمام تكهنات عن توتر في العلاقة بينهما.

المضاعفات المحتملة ومستقبل نتنياهو السياسي

أشارت تقارير طبية إلى أن العمليات الجراحية الخاصة بالبروستاتا غالباً ما يصاحبها عدد من المضاعفات مثل النزيف الخفيف، والعدوى، والتهابات المسالك البولية، وتجلط الدم، إضافة إلى صعوبات في التبول وسلس بولي مؤقت. كما يعاني بعض المرضى من آلام في الحوض والبطن بعد الجراحة، وهو ما قد يستدعي فترة تعافٍ تمتد لأسابيع.

ويرى مراقبون أن الوضع الصحي الجديد لنتنياهو يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة له ولإسرائيل، حيث تواجه حكومته تحديات داخلية بسبب تصاعد الاحتجاجات على خلفية ملفات الفساد والقوانين القضائية المثيرة للجدل، إلى جانب الضغوط الدولية المتعلقة بالحرب في غزة والعلاقات مع واشنطن.

ورغم تطمينات فريقه الطبي باحتمال تعافيه الكامل خلال أسابيع، إلا أن التساؤلات تبقى قائمة حول مدى قدرته على الاستمرار في قيادة الحكومة في ظل تدهور حالته الصحية وتراجع شعبيته المتزايد.

نتنياهو بنيامين نتنياهو وزراء الاحتلال الإسرائيلي إزالة البروستاتا البروستاتا القدس القدس المحتلة

