صاحب الدور الأكبر في بوروندي | خبر مثير عن الأهلي أمام إيجل نوار

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن عادل مصطفى، المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون صاحب الدور الأكبر فنياً في إعداد وتحديد تشكيل الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن هذا القرار جاء بسبب تولي المدير الفني الدنماركي ييس توروب للمهمة الفنية منذ أيام قليلة، ما يجعل عادل مصطفى الأقرب والأكثر دراية بتفاصيل الفريق وعناصره الحالية، خاصة في ظل متابعته للاعبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني عقد جلسات مكثفة خلال الساعات الماضية من أجل وضع التصور النهائي لخطة اللعب والتشكيل الأساسي، مع الاعتماد على تقارير فنية عن الفريق البوروندي.