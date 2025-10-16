قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
نجلاء سليمان

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض فيديو خاص لتكريم الراحلين من أهل الفن، في لحظات امتزجت فيها الدموع بالفخر، واستُعيدت فيها وجوه صنعت تاريخ السينما وبقيت حاضرة في الذاكرة، جمع الفيديو سيلمان عيد وسميحة ايوب ولطفي لبيب وتيمور تيمور وسامح عبد العزيز وآخرين.


ويُكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي سميحة ايوب تيمور تيمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

جولة وكيل صحة المنوفية

جولة مفاجئة على مستشفى منوف وإحالات للتحقيق وقرارات عاجلة

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد التشطيبات وتجهيز القاعات التدريبية بالمركز الإقليمي

وكيل وزارة الشباب والرياضة

وكيل رياضة كفر الشيخ يشهد مراسم قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد