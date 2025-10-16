قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض

ترامب وبوتين
ناصر السيد

قال موقع أكسيوس الإخباري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قبل اجتماع ترامب، بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأفاد موقع أكيسوس وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على الخطة، بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الجمعة.

وأضاف أكسيوس أن ترامب وزيلينسكي، سيناقشان الأسلحة التي ينبغي توريدها لأوكرانيا، وتحديدًا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود هذا البلد الذي مزقته الحرب بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، والتي ستُحدث نقلة نوعية في هذا المجال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أوكراني بأن زيلينسكي سيزور واشنطن لبحث تسليم أوكرانيا صواريخ “توماهوك”.

وفي وقت سابق ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيرسل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم يتم إنهاء الحرب.

