أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض

قال موقع أكسيوس الإخباري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قبل اجتماع ترامب، بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأفاد موقع أكيسوس وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على الخطة، بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الجمعة.

وأضاف أكسيوس أن ترامب وزيلينسكي، سيناقشان الأسلحة التي ينبغي توريدها لأوكرانيا، وتحديدًا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود هذا البلد الذي مزقته الحرب بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، والتي ستُحدث نقلة نوعية في هذا المجال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أوكراني بأن زيلينسكي سيزور واشنطن لبحث تسليم أوكرانيا صواريخ “توماهوك”.

وفي وقت سابق ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيرسل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم يتم إنهاء الحرب.