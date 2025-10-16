الكرملين : تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس ، أن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" الأمريكية خطوة نوعية نحو مستوى جديد من التصعيد.

وقال بيسكوف ، : "إن موقف موسكو تجاه هذه المسألة معروفا في واشنطن وكييف"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن "الجانب الروسي على لسان الرئيس بوتين قد أعرب مرارا عن موقف موسكو تجاه هذا الأمر، وهو موقف واضح تماما".

