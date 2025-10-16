غدا.. أولى جلسات محاكمة هانيبال القذافي في بيروت

أفادت فضائية العربية ، بأن أولى جلسات محاكمة هانيبال القذافي، تنطلق غدا الجمعة فى قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي بداية أكتوبر الجاري، أكدت عائلة هانيبال القذافي أن صحته تدهورت بشكل ملحوظ، ما استدعى نقله من سجنه في لبنان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت العائلة أن الوضع الصحي لهانيبال يثير القلق، محملة الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، بأن هانيبال القذافي، المحتجز منذ أكثر من عشرة أعوام، يعاني من أوضاع صحية حرجة، في ظل استمرار احتجازه في ظروف وصفها محاموه بأنها تعسفية ومخالفة لأبسط المعايير القانونية.

وأشار محاميه الفرنسي، لوران بايون، إلى أنه تقدم صباح الخميس بطلب رسمي للقاء موكله بإذن من النيابة العامة التمييزية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، فيما سبق له يوم الاثنين مهاجمة القضاء اللبناني واصفًا إياه بـ"المسيّس والخاضع".

يذكر أن، رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال إن قضية هانيبال القذافى الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، “تحتاج إلى حل قانوني وقضائي”.

وأضاف فى مقابلة مع وسائل إعلام، أن اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر، مشدداً على أن المحقق العدلي في القضية القاضى زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي صفقة سياسية أو تسوية أو مقايضة.