قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غدا.. أولى جلسات محاكمة هانيبال القذافي في بيروت

هانيبال القذافي
هانيبال القذافي
القسم الخارجي

أفادت فضائية العربية ، بأن أولى جلسات محاكمة هانيبال القذافي، تنطلق غدا الجمعة فى قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي بداية أكتوبر الجاري، أكدت عائلة هانيبال القذافي أن صحته تدهورت بشكل ملحوظ، ما استدعى نقله من سجنه في لبنان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

واعتبرت العائلة أن الوضع الصحي لهانيبال يثير القلق، محملة الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، بأن هانيبال القذافي، المحتجز منذ أكثر من عشرة أعوام، يعاني من أوضاع صحية حرجة، في ظل استمرار احتجازه في ظروف وصفها محاموه بأنها تعسفية ومخالفة لأبسط المعايير القانونية.

وأشار محاميه الفرنسي، لوران بايون، إلى أنه تقدم صباح الخميس بطلب رسمي للقاء موكله بإذن من النيابة العامة التمييزية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، فيما سبق له يوم الاثنين مهاجمة القضاء اللبناني واصفًا إياه بـ"المسيّس والخاضع".

يذكر أن، رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال إن قضية هانيبال القذافى الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، “تحتاج إلى حل قانوني وقضائي”.

وأضاف فى مقابلة مع وسائل إعلام، أن اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر، مشدداً على أن المحقق العدلي في القضية القاضى زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي صفقة سياسية أو تسوية أو مقايضة.

محاكمة هانيبال القذافي هانيبال القذافي قصر العدل بيروت عائلة هانيبال القذافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

النائبة إيفلين متي

صناعه النواب: تطوير مصنع الإلكترونيات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي

المهندس عمرو رشاد

عمرو رشاد: اهتمامات المواطنين ودعم مسيرة التنمية على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

 المستشار حسين أبو العطا

حسين أبو العطا عقب استلام كارنيه الشيوخ: لحظة تاريخية ومسئولية وطنية

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد