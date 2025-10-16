شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور

تسلمت وزارة النقل، أول قطار فائق السرعة منذ أيام طراز فيلارو ضمن القطارات المقرر تشغيلها بشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها للربط بين أكثر من 80 مدينة بالجمهورية، وهذا القطار الثالث بعد استلام قطارين من النسخة الإقليمية ويسير بسرعة 160 كم/الساعة .

ويتواجد القطار بورش الخط الأول بحدائق أكتوبر، ومن المقرر عرض القطار فى معرض النقل المقرر تنظيمه الشهر القادم بمركز المؤتمرات الدولية بالتجمع، وتم تصنيع القطار بألمانيا من خلال شركة سيمنز الألمانية، ضمن 41 قطارا سريعا طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كم / الساعة، و94 قطارا إقليميا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم / الساعة، وسرعة تشغيلية 160 كم / الساعة، و41 جرارا كهربائيا فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم / الساعة.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم عرض قطار "الفيلارو" فائق السرعة، المقرر تشغيله ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، في أرض المعارض يوم الأول من نوفمبر المقبل، خلال معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار (معا لتحقيق التنمية المستدامة) خلال الشهر القادم.



وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتفقد القطار السريع خلال المعرض، حيث سيتم إجراء أولى تجاربه التشغيلية في أكتوبر الجاري، على طريق الفيوم مرورا من أسفل كوبري طريق الفيوم يوم ٩ نوفمبر القادم، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع ضمن شبكة النقل الحديثة التي تربط مختلف المحافظات.



وأضاف أن صناعة النقل في مصر تمضي بخطى واثقة نحو العالمية، بفضل الإرادة السياسية والدعم الكامل من القيادة، وبمشاركة الشركات الوطنية والعالمية التي تعمل على تحقيق التكامل الصناعي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة النقل المتطورة، لافتا إلى أن صناعة النقل تمثل قاطرة حقيقية للتنمية، وقادرة على نقل مصر نقلة كبيرة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية.



وأوضح الوزير أن هذا المعرض المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية بمختلف قطاعات الصناعة والنقل، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدعم الاقتصادي والتكامل الصناعي.