موعد مباراة منتخب المغرب للشباب مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم بتشيلي

إسلام مقلد

كتب منتخب المغرب للشباب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية، بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب الأرجنتين، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

وجاء تأهل “أشبال الأطلس” بعد مباراة ماراثونية أمام فرنسا في نصف النهائي، حُسمت بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مواجهة مثيرة شهدت تفوقًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا من لاعبي المنتخب المغربي، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية حتى اللحظات الأخيرة.

أما في نصف النهائي الآخر، فقد حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في النهائي بصعوبة بالغة، بعد فوزه على كولومبيا بهدف نظيف، ليواصل مسيرته نحو اللقب السابع في تاريخه.

ويُعد المنتخب الأرجنتيني البطل التاريخي للمسابقة، بعدما حصد اللقب في ست مناسبات سابقة أعوام 1979 و1995 و1997 و2001 و2005 و2007، بينما خسر النهائي مرة واحدة فقط عام 1983.

موعد النهائي والقناة الناقلة

يُقام نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين فجر يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياغو الوطني في العاصمة التشيلية سانتياغو. وستُبث المباراة مباشرة عبر قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة، في بث مجاني احتفالي بهذه المناسبة التاريخية للكرة المغربية والعربية.

إنجاز مغربي غير مسبوق

يُعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ منتخب المغرب للشباب إلى نهائي كأس العالم، ليصبح بذلك ثاني منتخب عربي فقط يبلغ المباراة النهائية بعد منتخب قطر، الذي خسر نهائي نسخة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4-0. كما بات المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل إلى نهائي البطولة بعد نيجيريا التي بلغت النهائي مرتين، وغانا التي وصلت إليه ثلاث مرات ونجحت في الفوز باللقب عام 2009.

ويُعتبر بلوغ المغرب النهائي تتويجًا لمسار حافل قدمه الفريق في البطولة، حيث تألق لاعبوه منذ دور المجموعات بفضل التنظيم الدفاعي الصلب والسرعة في التحولات الهجومية، إلى جانب تألق الحارس الذي لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق إلى النهائي بتصدياته الحاسمة خلال ركلات الترجيح أمام فرنسا.

وتعيش الجماهير المغربية والعربية حالة من الترقب والفخر، أملاً في أن يواصل “أشبال الأطلس” مغامرتهم حتى النهاية ويحققوا إنجازًا تاريخيًا بالفوز بأول لقب عالمي في فئة الشباب، في مواجهة ستكون اختبارًا حقيقيًا أمام عملاق الكرة اللاتينية وأحد أكثر المنتخبات تتويجًا في العالم.

منتخب المغرب للشباب منتخب المغرب المغرب كرة القدم كأس العالم للشباب

موعد مباراة منتخب المغرب للشباب مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم بتشيلي

