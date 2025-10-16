قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"
الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء
باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه
فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
يسرا تقدم تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي
رياضة

الخطيب: الأهلي يؤدي دورًا رياضيًا ومجتمعيًا متكاملًا

محمود الخطيب وياسين منصور
محمود الخطيب وياسين منصور
حمزة شعيب

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن رسالة الأهلي لا تتوقف عند حدود الرياضة والبطولات، بل تمتد إلى دور مجتمعي واسع من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا مؤثرًا في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع “بيت الأهلي”.

وأوضح رئيس النادي أن جماهير الأهلي هي الركيزة الأساسية والداعم الحقيقي لمسيرة الكيان في كل المواقف، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي — من أعضاء وجماهير ومحبين — يجتمعون حول هدف واحد وهو تحقيق الحلم الأكبر، “مشروع القرن” المتمثل في استاد الأهلي، الذي يجسد طموح كل الأجيال.

ووجّه الخطيب التحية لكل مجالس الإدارات السابقة، ولشركتي الأهلي للمنشآت والقلعة الحمراء، على الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ النادي.

وتحدث الخطيب عن المرحلة المقبلة، موضحًا أن شعارها سيكون: “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار”، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة القادم سيواصل العمل بنفس روح المسؤولية من أجل تطوير الخدمات وتعزيز الموارد المالية، بما يواكب مكانة الأهلي وريادته.

وكشف رئيس الأهلي أن القائمة التي يخوض بها الانتخابات المقبلة تضم عناصر جديدة بنسبة تصل إلى 50%، في إطار التوجه نحو فكر استثماري متطور ينسجم مع الرؤية المستقبلية للنادي.

وأشاد الخطيب بياسبن منصور المرشح لمنصب نائب الرئيس،، مؤكدًا أنه أحد أبرز رجال الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ويتمتع برؤية اقتصادية متقدمة، وحب صادق للنادي الأهلي انعكس في دعمه الدائم ومبادراته التي تخدم الكيان.

وأضاف الخطيب كاشفًا عن موقف سابق يجسد روح ياسين منصور قائلاً: “عندما تم الاتفاق على عودة مانويل جوزيه، سافر معي إلى البرتغال، ورأيته وقتها يمتلك قدرة تفاوضية كبيرة وحسًا قياديًا رائعًا، وكان ذلك في وجود الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي، وقدّم وقتها نموذجًا رائعًا في إنكار الذات والعمل بروح الأهلي.”

كما أشاد الخطيب بالمهندس خالد مرتجي، المرشح لمنصب أمين الصندوق، قائلاً: “مرتجي وُلد داخل جدران الأهلي ويُعد من أبنائه المخلصين، وقد رأيت فيه منذ انتخابات 2017 كفاءة عالية وإمكانات كبيرة تؤهله لمناصب أكبر، لكنه قَبِل وقتها خوض الانتخابات كعضو مجلس إدارة بكل تواضع وروح الجماعة، واليوم أصبح واجهة مشرفة وسفيرًا مثقفًا للأهلي في المحافل الدولية.”

واكد أن قوة الأهلي تكمن في وحدته وتكاتف أبنائه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بنفس القيم والمبادئ التي صنعت تاريخ النادي وجعلته كيانًا رياضيًا ومجتمعيًا رائدًا في مصر والعالم العربي.والقارة الأفريقي

الخطيب ياسين منصور الأهلي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
طه دسوقي يبهر جمهور مهرجان الجونة في حفل افتتاح الدورة الثامنة

طه دسوقي
يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

