الخطيب: الأهلي يؤدي دورًا رياضيًا ومجتمعيًا متكاملًا

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن رسالة الأهلي لا تتوقف عند حدود الرياضة والبطولات، بل تمتد إلى دور مجتمعي واسع من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا مؤثرًا في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع “بيت الأهلي”.

وأوضح رئيس النادي أن جماهير الأهلي هي الركيزة الأساسية والداعم الحقيقي لمسيرة الكيان في كل المواقف، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي — من أعضاء وجماهير ومحبين — يجتمعون حول هدف واحد وهو تحقيق الحلم الأكبر، “مشروع القرن” المتمثل في استاد الأهلي، الذي يجسد طموح كل الأجيال.

ووجّه الخطيب التحية لكل مجالس الإدارات السابقة، ولشركتي الأهلي للمنشآت والقلعة الحمراء، على الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ النادي.

وتحدث الخطيب عن المرحلة المقبلة، موضحًا أن شعارها سيكون: “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار”، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة القادم سيواصل العمل بنفس روح المسؤولية من أجل تطوير الخدمات وتعزيز الموارد المالية، بما يواكب مكانة الأهلي وريادته.

وكشف رئيس الأهلي أن القائمة التي يخوض بها الانتخابات المقبلة تضم عناصر جديدة بنسبة تصل إلى 50%، في إطار التوجه نحو فكر استثماري متطور ينسجم مع الرؤية المستقبلية للنادي.

وأشاد الخطيب بياسبن منصور المرشح لمنصب نائب الرئيس،، مؤكدًا أنه أحد أبرز رجال الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ويتمتع برؤية اقتصادية متقدمة، وحب صادق للنادي الأهلي انعكس في دعمه الدائم ومبادراته التي تخدم الكيان.

وأضاف الخطيب كاشفًا عن موقف سابق يجسد روح ياسين منصور قائلاً: “عندما تم الاتفاق على عودة مانويل جوزيه، سافر معي إلى البرتغال، ورأيته وقتها يمتلك قدرة تفاوضية كبيرة وحسًا قياديًا رائعًا، وكان ذلك في وجود الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي، وقدّم وقتها نموذجًا رائعًا في إنكار الذات والعمل بروح الأهلي.”

كما أشاد الخطيب بالمهندس خالد مرتجي، المرشح لمنصب أمين الصندوق، قائلاً: “مرتجي وُلد داخل جدران الأهلي ويُعد من أبنائه المخلصين، وقد رأيت فيه منذ انتخابات 2017 كفاءة عالية وإمكانات كبيرة تؤهله لمناصب أكبر، لكنه قَبِل وقتها خوض الانتخابات كعضو مجلس إدارة بكل تواضع وروح الجماعة، واليوم أصبح واجهة مشرفة وسفيرًا مثقفًا للأهلي في المحافل الدولية.”

واكد أن قوة الأهلي تكمن في وحدته وتكاتف أبنائه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بنفس القيم والمبادئ التي صنعت تاريخ النادي وجعلته كيانًا رياضيًا ومجتمعيًا رائدًا في مصر والعالم العربي.والقارة الأفريقي