توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط توقعات قوية بقرار رفع أسعار البنزين بما يصل إلى 3 جنيهات للتر في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وتزايد تكلفة الاستيراد والنقل والتكرير.

أسعار البنزين والتغيرات العالمية

وقالت مصادر في قطاع البترول إن الزيادة المتوقعة تأتي استجابة لتغيرات الأسواق العالمية، حيث سجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا ليتجاوز 63 دولارًا للبرميل، إلى جانب استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، مما ضاعف من تكلفة استيراد المنتجات البترولية التي تعتمد عليها السوق المحلية.

وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أي تعديل في الأسعار سيكون انعكاسًا طبيعيًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم لضمان توافر الوقود دون أزمات.

آلية التسعير للبنزين

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن الهدف من تطبيق آلية التسعير التلقائي تحقيق توازن واقعي بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

وأوضح نصر أن الحكومة تتابع بدقة تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، مؤكدًا أن قرارات التسعير الجديدة ستتم وفق دراسات دقيقة تضمن استمرار استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية بالكميات المناسبة دون أي اختناقات.