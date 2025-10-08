مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

نفي مصدر بوزارة البترول ما يتم تداوله عن زيادة أسعار البنزين والسولار غدا الخميس، وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن الزيادة .

أسعار البنزين



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه لا صحة لزيادة البنزين والسولار غدا الخميس كما يشاع ببعض مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المواقع، مؤكدا أن لجنة التسعير لم تجتمع حتي الآن، وما نشر ليس صحيحا نهائيا .



وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع قد نشرت أن هناك زيادة في أسعار البنزين والسولار اعتبارا من صباح يوم الخميس 9 أكتوبر وذلك ليس صحيحا، ونشرت كذلك الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وهو ما نفته مصادر من وزارة البترول.

حيث نشرت بعض الصفحات مدعية زيادة سعر بنزين 95 إلي 21 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلي 19.25 جنيها للتر، وبنزين 80 إلي 17.75 جنيها للتر، والسولار إلي 17.5 لتر، هذه الزيادة التي اتضح انها غير صحيحة نهائيا وليس هناك أي زيادة في أسعار المشتقات البترولية كما أشيع غدًا الخميس.