رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة

قال سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، اليوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يرشح رئيس وزراء جديداً خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وأوضح لوكورنو "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة" مؤكدا أن مهمته قد انتهت، وذلك بحسب قناة "فرانس 2".

وأجرى سيباستيان لوكورنو عقب تقديم استقالته كرئيس للحكومة، مشاورات "الفرصة الأخيرة مع القوى السياسية، بتكليف من الرئيس ماكرون من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية.

وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة.

وأبرز: "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".