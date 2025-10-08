لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، مشددًا على استعداد موسكو لتقديم المساعدة إلى دمشق لتحقيق هذا الهدف.

وقال لافروف ، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء ، : "إن وحدة سوريا يجب أن تكون موضع اهتمام جميع الدول التي تملك نفوذًا على الوضع في دمشق أو على مختلف الجماعات العرقية والطائفية والسياسية في أنحاء البلاد".

وأضاف : " هناك مخاوف تقليدية من أن تنفجر القضية الكردية، لأن أي تحركات نحو الحكم الذاتي أو الانفصال في سوريا قد تمتد تداعياتها إلى دول أخرى في المنطقة"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تمثل "مخاطر جسيمة" تتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وأكد لافروف ، في ختام تصريحاته ، أن روسيا ستواصل دعم شركائها السوريين، وأنها مستعدة للتعاون مع الدول التي لديها مصالح في سوريا من أجل الحفاظ على استقرارها ووحدة أراضيها.

