علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

يعد الحمل من أكثر الأمور الشائعة بين النساء، حيث تعرف هذه الفترة بأنها من أصعب الفترات التي تمر بها وتعانى خلالها من الإرهاق الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم كيفية التعامل مع تعب الحمل.

تمارين آمنة للحامل

ممارسة الرياضة الخفيفة تحت إشراف الطبيب يعالج تعب الحمل وقد يبدو هذا غريبا، لكن تحريك جسمكِ يُفرز الإندورفين ، وهي مواد كيميائية تُشعركِ بالسعادة وتُساعد على زيادة طاقتكِ، استشيري طبيبكِ بشأن التمارين التي يُمكنكِ تجربتها وتجنبها وقد يُنصحكِ بتعديل روتين لياقتكِ البدنية أثناء الحمل .

حافظي على رطوبة جسمكِ

يساعد الماء جسمكِ على القيام بدوره في رعاية صحتكِ ورعاية جنينكِ وشرب كمية كافية من الماء والسوائل الطبيعية الخالية من الكافيين يساعد جميع عمليات جسمكِ على أداء وظائفها بكفاءة أكبر، ويقلل من استهلاك طاقتكِ في هذه الأثناء.

قللي من الكافيين

صحيح أن تناول جرعة مضاعفة من الإسبريسو أو مشروب الطاقة المفضل لديكِ قد يبدو مغريًا في هذه اللحظة، لكن الحد من الكافيين إلى ما لا يزيد عن ٢٠٠ ملليجرام يوميًا (أي حوالي كوبين صغيرين من القهوة) أمر مهم لحمل صحي وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض مستويات الكافيين لن يُحسّن مستويات التعب لديكِ.

تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا

صحيحٌ أن تناول الطعام الصحي أثناء الحمل قد يكون صعبًا ، خاصةً عندما تشعرين بالتعب والغثيان ولكن إذا استطعتِ اتباع نظام غذائي صحي في معظمه، غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون، فسيساعد ذلك في الحفاظ على تغذية جسمكِ ومستويات طاقتكِ مرتفعة.