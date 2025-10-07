رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وجود قيادات وشخصيات مصرية على رأس منظمات دولية يؤكد مكانة مصر، بالرغم من كل ما يثار عن أن الشخصية المصرية تتدهور أو تتطور، ولكن وجود هذه الشخصيات على رأس المنظمات الدولية يعتبر فخرا لمصر.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي يعقد الآن بحديقة الفسطاط بالقاهرة، أن العنصر البشري هو القوة في النهاية إذا تم تدريبه وتعليمه فهو عنصر قوة لهذه الدولة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لو كانت في إطار منظومة تعليم جيدة بالتأكيد ستكون عنصر قوة، منوها بأن وجود هذه الشخصيات على قمم مؤسسات دولية بالتأكيد سيضيف لمصر، وسينقلون صوت مصر ويمكن الاستفادة منهم على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وصرح رئيس مجلس الوزراء، لصدى البلد، ردا على سؤال حول الاستعدادات الخاصة بالزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، قائلا "أي زيادات للأسعار توضع الخطط والضوابط لها وهذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى الآن".