من الترشيح حتى الفوز.. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج ترشيح "العناني" لمنظمة اليونسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تماسك وقوة مصر قائمة على تماسك القوات المسلحة وتماسك النسيج المصري، ومصر تستضيف حاليا المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي يعقد الآن بحديقة الفسطاط بالقاهرة، أن هذا يثبت الدور الكبير التي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة ومنع تهجير أشقائنا الفلسطينيين من غزة، وكل محاولات القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن فوز الدكتور خالد العناني، بقيادة منظمة اليونسكو، أسعدنا كمصريين لأن منظمة اليونسكو واحدة من أكبر منظمات الأمم المتحدة، هذه المؤسسة التي تعني بالحفاظ على التراث وهذا يؤكد على قيمة مصر في هذا المجال.

وتابع: هذا النجاح نتاج لعمل تم إعداده بأسلوب علمي على مستوى عالٍ بداية من اختيار المرشح المناسب والإعلان المبكر عن ترشيح مصر له وإرادة سياسية ودعم سياسي للدولة المصرية ووضع برنامج لهذا المرشح والعمل عليه والقوة الخاصة لوزارة الخارجية لكيفية الترويج للمرشح المصري والحمدلله نجحنا بقوة مصر الناعمة ومكانتها بين الدول المختلفة ووحصلنا على الفوز الكاسح التي تم بفوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب.