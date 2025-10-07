قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
أخبار البلد

الدكتور عصام شرف: انتخاب العناني مديرا لليونسكو جاء عن استحقاق كبير

انتخاب العناني مديرا لليونسكو
انتخاب العناني مديرا لليونسكو
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف؛ أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029 جاء عن استحقاق كبير.

وقال شرف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – إن الدكتور العناني جدير بالفوز بهذا المنصب الرفيع لأنه مثقف كبير وعالم في مجاله ومصري أصيل وسيؤدي مهمته بنجاح..مؤكدا أن الثقافة ، وهي القوى الناعمة ، هي أساس التعارف والتفاهم والتقارب بين الشعوب والدول ثم بعد ذلك تأتي أي تفاهمات أخرى اقتصادية أو مثل ذلك.

وفاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029 خلفًا للفرنسية أودري أزولاي بعد حصوله على 55 صوتًا.

 حصول العناني على 55 صوتا 

جاء ذلك خلال التصويت الذي جرى مساء أمس الاثنين بين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث حصل العناني على 55 صوتا من أصل 58 صوتًا، أي أكثر من العدد الضروري للفوز بالمنصب.

ووفقًا للوائح اليونسكو يحتاج الفائز للحصول على 30 صوتًا من أصل 58 صوتا لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وبهذه النتيجة، خرج المرشح الكونغولي من المنافسة على المنصب بعد أن خسر الجولة الأولى والحاسمة والتي جاءت لصالح العناني.

وأصبح خالد العناني، بهذه النتيجة، المدير الـ12 لمنظمة اليونسكو، كما أصبح أول مدير عام من العالم العربي يشغل هذا المنصب الرفيع، وثاني مدير عام إفريقي بعد السنغالي "أمادو مبو" (1974 - 1987) منذ تأسيس المنظمة قبل 80 عامًا.

والدكتور خالد العناني، هو عالم مصريات وأكاديمي مصري بارز، شغل سابقًا منصب وزير السياحة والآثار، ويُعد من الوجوه البارزة في مجال إدارة التراث والحضارة المصرية.


حصل على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة “بول فاليري” في مونبلييه – فرنسا عام 2001، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى أصبح أستاذًا لعلم المصريات بجامعة حلوان، وله إسهامات علمية متعددة في مجالات المتاحف والتراث والتاريخ القديم.


عُرف العناني خلال توليه وزارة الآثار (2016) ثم وزارة السياحة والآثار (2019–2022) بقدرته على الجمع بين البعد العلمي والرؤية الإدارية الحديثة، حيث قاد عددًا من المشاريع القومية الكبرى، أبرزها المتحف القومي للحضارة المصرية الذي احتضن موكب المومياوات الملكية، إلى جانب أعمال الترميم الكبرى في الأقصر وسقارة والجيزة، وإعادة تنشيط الحركة السياحية المصرية بعد جائحة كورونا.

الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

