إنجاز دبلوماسي تاريخي لمصر.. خالد العناني يتولى رئاسة اليونسكو بعد حملة غير مسبوقة

علق الدكتور محمد سامح عمرو، عميد حقوق القاهرة وسفير مصر ومندوبها الدائم لدي اليونسكو سابقا، على فوز الدكتور خالد عناني برئاسة اليونسكو، قائلا: “إدارة الحملة الخاصة بالدكتور لترشح لهذا المنصب هي إدارة فريدة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “ الدكتور خالد عنان زار 60 دولة تابعة لليونسكو على مدار العامين الماضيين من أجل عرض أفكاره ومشروعاته”.

وتابع: “كان هناك دعم أخر للرئيس السيسي، والذى كان يولي إهتمام كبير بهذا الملف، فكان هذا الدعم ومن ثم كل المنظومة الداخلية تعمل فى إطار التوجيه الذى يحكمه رئيس الدولة”.