رياضة

مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو

يسري غازي

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي فوز الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق منصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وقال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مبروك للدكتور خالد العناني فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، فوز يثبت أن مصر الحاضر تنتصر، وأن أبناءها قادرون على رفع اسمها عاليًا في كل المحافل.


أضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: أثق تماما في قدرة الدكتور خالد عناني على إحياء دور اليونسكو وتعزيز حضور مصر الثقافي عالميًا.


وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب مدير عام اليونسكو، فيما كان ينافسه على هذا المنصب فيريمن إدوار والذي يشغل حاليًا منصب نائب المدير العام لليونسكو لشئون إفريقيا.

معلومات عن الدكتور خالد العناني

- بدأ مسيرته المهنية كمرشد سياحي

- حصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان، عن معابد رمسيس الثاني في النوبة

- حصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول-فاليري مونبلييه 3 في فرنسا

- اختير عضوا فخريا في الجمعية الفرنسية للمصريات وعضوا مراسلا في المعهد الأثري الألماني

- بعد إدارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، تم تعيينه وزيرا للآثار عام 2016

- في عام 2019، وبعد دمج وزارة السياحة ضمن اختصاصاته، أشرف بنجاح على عملية دمج وزارتي السياحة والآثار، وقاد إعداد "استراتيجية السياحة المستدامة".

- أشرف على إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا أثناء فترة عمله الوزارية بما في ذلك المتحف القومي للحضارة المصرية.

- من أبرز إنجازاته تنظيم فعاليات ثقافية كبرى مثل "الأقصر طريق الكباش"، و"موكب المومياوات الملكية".


- في سبتمبر 2024، منحته جامعة بول فاليري مونبلييه 3 الدكتوراه الفخرية.


- اختياره في نوفمبر 2024 سفيرا للسياحة الثقافية من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة.


- في سبتمبر 2025، تسلم خالد العناني وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس وهو أعلى تكريم مدني فرنسي.


- مع بدء حملته الانتخابية لرئاسة اليونسكو والتي استمرت نحو 30 شهرا، زار خلالها أكثر من 60 دولة، حيث استمع وتبادل الآراء مع أشخاص من خلفيات متنوعة، بما في ذلك مسؤولون، وخبراء في مجالات اختصاص اليونسكو.

خالد العناني الأهلي اليونسكو مدير عام اليونسكو محمد الجارحي

