أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تكلفة تطوير حدائق تلال الفسطاط ١٠ مليار جنيه بما فيها توفير السكن البديل و البنية التحية مشيرا الي ان اسابيع قليلة تفصلنا عن افتتاح الحديقة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.



واضاف مدبولي انه تم تطوير مشروع القاهرة التاريخية و المناطق المحيطة بقلعة صلاح الدين والسلطان حسن مشيرا الي ان خلال الفترة المقبلة سنكون انتهينا من تطوير عدة مناطق بالقاهرة التاريخية.

ومن ناحية اخرى قال مدبولي ان الرئيس السيسي اكد ان النصر لم يمنح ولنحقق النصر كان له جهود كبيرة للقوات المسلحة.