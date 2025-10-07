وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

توفي صباح اليوم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.



وشيّع جثمانه عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الزقازيق، وسط حالة من الحزن بين طلابه ومحبيه.



وُلد الراحل عام 1941 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين، وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة جامعة الأزهر عام 1995.



عُرف بعلمه الغزير وأسلوبه البليغ في الدعوة، وألف العديد من الكتب في الحديث والسنة.

نعى الأزهر ودار الإفتاء الفقيد، مؤكدين أنه كان من كبار علماء الحديث في العصر الحديث.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي...