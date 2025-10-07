انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

انخفض سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء، على المستوى العالمي 13 دولارا مسجلا 3970 دولارا بدلا من 3983 دولارا للاوقية وفي مصر انخفض نحو 20 جنيها.

كانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وحقق سعر الذهب قمة تاريخية جديدة على المستويين العالمي والمحلي.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءا مع اجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3970 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4560 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5320 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6080 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.520 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.