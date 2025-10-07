قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 24 بنكا.. تراجع أسعار صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025، في عدد من البنوك بختام تعاملات.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست بنك 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري  47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك فيصل   47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك :" التنمية الصناعية، فيصل، البركة، بنك أبو ظبي الأول".

الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار في بنك مصر البنك التجاري الدولي سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلمانية توجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة التعليم خطوة لبناء الإنسان

النائب محمود عصام

برلماني: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في التضامن العربي ووحدة المصير

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب

برلماني: مصر والسعودية محور الاعتدال العربي وشراكة استراتيجية تضمن استقرار المنطقة

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد