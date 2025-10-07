البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء – منتصف الأسبوع – على أداء إيجابي لغالبية المؤشرات، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وسجلت قيم التداول نحو 4.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمقدار 8 مليارات جنيه لتغلق عند مستوى 2.627 تريليون جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات:

مؤشر EGX30 الرئيسي صعد بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليغلق عند 37097 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان تراجع بنسبة 0.09% مسجلًا 45307 نقاط.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي ارتفع بنسبة 0.02% ليصل إلى 16677 نقطة.

مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات انخفض بنسبة 0.09% إلى 4072 نقطة.

أما بالنسبة لمؤشرات السوق الأوسع نطاقًا:

ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% ليغلق عند 11339 نقطة.

صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.38% ليسجل 14954 نقطة.

كما تقدم مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليصل إلى 3705 نقاط.