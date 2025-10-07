تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

يعانى بعض الأشخاص من مشكلة ضعف الانتصاب وانخفاض الخصوبة لذا يلجأوا لتناول الأطعمة التي تساعد في زيادتهما ولكن هل تعلم أن هذا وحده غير كاف.

في حين أن بعض الأطعمة قد تساعد على تقوية الانتصاب، فإن البعض الآخر قد يسبب ترهلًا غير مرغوب فيه.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فإن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات ليس سوى نصف الحل و عليك بذل قصارى جهدك للحد من الأطعمة المسببة للالتهابات، لأننا نعلم أنها تؤثر سلبًا على تحسين الدورة الدموية.

أطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ونعرض أهم الأطعمة التي تخفض خصوبة الرجال، وتشمل:

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ، بسبب المخاوف بشأن الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين.

الأطعمة المقلية، بسبب الدهون المشبعة.

الأطعمة السكرية

كما أن الاختيارات الغذائية السيئة تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وهي كلها عوامل يمكن أن تساهم في ضعف الانتصاب.



الأطعمة المصنعة، والتي عادة تكون غنية بالصوديوم.

الكحول، يُثبِّط الكحول الجهاز العصبي المركزي، إذ يُثبِّط الرسائل الواردة من الدماغ، مما قد يمنع وصول الإشارات المُحفِّزة للانتصاب.

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول على المدى الطويل في نهاية المطاف إلى تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب المستمر.