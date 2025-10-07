قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

يعانى بعض الأشخاص من مشكلة ضعف الانتصاب وانخفاض الخصوبة لذا يلجأوا لتناول الأطعمة التي تساعد في زيادتهما ولكن هل تعلم أن هذا وحده غير كاف.

في حين أن بعض الأطعمة قد تساعد على تقوية الانتصاب، فإن البعض الآخر قد يسبب ترهلًا غير مرغوب فيه.

الخصوبة خصوبة

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فإن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات ليس سوى نصف الحل و عليك بذل قصارى جهدك للحد من الأطعمة المسببة للالتهابات، لأننا نعلم أنها تؤثر سلبًا على تحسين الدورة الدموية.

أطعمة تسبب ضعف الانتصاب 

ونعرض أهم الأطعمة التي تخفض خصوبة الرجال، وتشمل:

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ، بسبب المخاوف بشأن الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين.

الأطعمة المقلية، بسبب الدهون المشبعة.

اللحوم المصنعة

الأطعمة السكرية

كما أن الاختيارات الغذائية السيئة تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة  وهي كلها عوامل يمكن أن تساهم في ضعف الانتصاب.


الأطعمة المصنعة، والتي عادة  تكون غنية بالصوديوم.

اللحوم المصنعة

الكحول، يُثبِّط الكحول الجهاز العصبي المركزي، إذ يُثبِّط الرسائل الواردة من الدماغ، مما قد يمنع وصول الإشارات المُحفِّزة للانتصاب.

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول على المدى الطويل في نهاية المطاف إلى تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي  مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب المستمر.

