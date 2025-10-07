طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس مثل المحلات، بمذاق مقرمش من الأطراف وطري من الداخل.

وكشفت الشيف فاطمة أبو حاتي عن وصفة سهلة وبسيطة لعمل الكوكيز بالشوكليت شيبس في المنزل بخطوات دقيقة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

مكونات عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس:

2 ونصف كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب شوكليت شيبس

2 بيضة

ملعقتان كبيرتان زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة عسل أسود

ملعقة كبيرة كاكاو خام

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، تُخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريميًا وناعمًا.

ـ يُضاف البيض والفانيليا والعسل الأسود مع استمرار الخفق.

ـ في وعاء آخر، يُخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر والملح والبيكربونات.

ـ تُضاف المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط الرطب حتى تتشكل عجينة متماسكة.

ـ تُضاف رقائق الشوكولاتة (chocolate chips) وتُقلب بلطف لتتوزع جيدًا.

ـ تُشكّل العجينة كرات صغيرة وتُرص في صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافات بينها.

ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة من 10 إلى 12 دقيقة حتى تتحمر الأطراف قليلًا.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح الكوكيز

ـ استخدمي زبدة لينة في درجة حرارة الغرفة لتسهيل الخلط.

ـ لا تُفرطي في العجن بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

ـ يمكن تقليل وقت الخبز للحصول على كوكيز طري أكثر من الداخل.

ـ يفضّل ترك الكوكيز ليبرد قليلًا بعد الخروج من الفرن ليحافظ على شكله.

يُعتبر الكوكيز بالشوكليت شيبس من الحلويات السريعة التي تمنح الجسم طاقة فورية، ويمكن تقديمها مع الحليب أو القهوة كوجبة خفيفة للأطفال والكبار.