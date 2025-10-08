وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك التزامًا بكيفية خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الاقتصاديات والمناطق المختلفة في مصر لزيادة الإنتاج.

وأشار “بدوي”، في لقائه بالإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تقدم حوافز للشركات العاملة في مصر، مما يسهم في زيادة ضخ استثمارات الاستكشاف في البلاد.

وأضاف أن مصر نجحت في اجتياز صيف خالٍ من تخفيف الأحمال الكهربائية، بفضل التنسيق اليومي بين وزارتي البترول والكهرباء، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميدانية.

وأشاد الوزير بما وصفه بـ"الكنز البشري" في قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، موجّهًا الشكر للطواقم التي واصلت العمل رغم التحديات.