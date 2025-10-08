الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك

أعرب الإعلامي الكابتن أحمد حسام ميدو، عن غضبه بسبب أزمات نادي الزمالك ذلك عقب سحب أرض ٦ أكتوبر.

وقال “ميدو” خلال تصريحات تلفزيونية: “جمهور الزمالك بيكلم نفسه بسبب سحب أرض أكتوبر، ورئيس الوزراء نفسه أقر بصحة أوراق نادي الزمالك في الأرض دي، والجماهير بتطالب إن الأرض ترجع لحوزة النادي بما لا يخالف القانون بكل تأكيد”.

وتابع: “مش قادر أفهم إزاي سايبين نادي بحجم نادي الزمالك في كل هذه الأزمات والمشاكل؟ والله أنا هتجنن، مش فاهم حاجة ولا فاهم إيه اللي بيحصل، هل في مسؤول في الدولة يرضى إن الزمالك يحصل فيه كل ده؟”.

وأضاف: “من حق جمهور الزمالك يفهم الأرض اتسحبت ليه، سواء بخطأ من الإدارة أو خطأ في الأوراق، لازم الجمهور يعرف السبب نفسي في حياتي أشوف الزمالك نادي عادي بيمارس حياته بشكل طبيعي بدون أزمات”.