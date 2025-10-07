قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
رياضة

حازم إمام: حسام حسن مدرب هجومي لا يعرف الخوف وتأثر كثيرا بفكر الجوهري

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

 

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بشخصية المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، قبل مواجهة جيبوتي غدًا في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الأخير يتمتع بفكر هجومي وشخصية جريئة داخل الملعب.

وقال إمام، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، إن حسام حسن دائمًا ما يعتمد على أسلوب هجومي واضح، موضحًا:"هو مدرب لا يعرف الخوف، وغالبًا ما يعتمد على لاعب ارتكاز واحد فقط، مع إشراك خمسة لاعبين في الخط الأمامي. في مباراة إثيوبيا السابقة، لعب بحمدي فتحي كمدافع وسط، ووضع تريزيجيه على اليسار وزيزو على اليمين، وأمامهم مرموش، أسامة فيصل، ومحمد صلاح، أي بخمسة عناصر هجومية صريحة".

وأشار إلى أن المدير الفني قد يُجري تعديلات تكتيكية محدودة في مباراة جيبوتي، قائلاً:"ربما لا يبدأ غدًا بثنائي ارتكاز لتأمين الدفاع، لكنه بطبيعته مدرب هجومي، حتى عندما كان يقود فرقًا مثل المصري، كان يواجه الأهلي والزمالك بروح الفوز ورغبة التسجيل".

وأضاف حازم إمام أن حسام حسن يمتلك الجرأة على تجربة لاعبين جدد حتى وإن لم يشاركوا بانتظام مع أنديتهم، مؤكدًا أنه يؤمن بأن الفوز وحده هو ما يبرهن على صحة اختياراته الفنية.

وتحدث إمام عن العلاقة القوية التي جمعت بين الراحل محمود الجوهري وحسام حسن، قائلاً:"الكابتن الجوهري كان يعتبر حسام من أقرب اللاعبين إليه، لما يمتلكه من روح قتالية عالية، ونحن كجيل لاحق كنا نرى فيه دائمًا القدوة".

وأشار إلى أن فكر الجوهري ترك بصمة واضحة على جيل التسعينات، قائلاً:"مدربو هذا الجيل مثل ربيع ياسين وجمال عبد الحميد وأشرف قاسم ٩تأثروا كثيرًا بفكره، لأنه كان منظمًا جدًا ويمتلك رؤية متقدمة، وكان سابقًا لعصره في كل تفاصيل الإعداد والاحتراف".

واختتم حازم إمام حديثه بالتأكيد على أن حسام حسن ورث الكثير من سمات الجوهري، خاصة في الانضباط والتركيز، قائلاً:"هو من نوعية المدربين الذين يختارون اللاعبين بناءً على قناعتهم الفنية، ولا يتأثرون بما يُقال في الإعلام، تمامًا كما كان يفعل الكابتن الجوهري".

