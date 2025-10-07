مينا ماهر : لاعيبة الزمالك محتاجة تركز في الملعب أكتر من السوشيال ميديا

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة نقد للاعبي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : لاعبي الزمالك محتاجه تركز اكتر من كده اغلب لاعبي الزمالك مركزين مع السوشيال ميديا، عاوز تركز في الملعب ركز و ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ركز في أرض الملعب و في التدريبات و في المباريات، طول ما انت فاتح السوشيال ميديا هتتأثر بشكل كبير سواء سلبي أو إيجابي مهما كان مستواك.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.