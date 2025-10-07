قبل مواجهة إندونيسيا.. رينارد يحذر لاعبي السعودية من هذا الأمر

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، عددا من التحذيرات للاعبي الأخضر، قبل المباراة المقرر لها غداً الأربعاء، أمام إندونيسيا ضمن مباريات الجولة الأولي من ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن رينارد حذر اللاعبين من الأخطاء الدفاعية، قبل مباراة إندونيسيا، وطالب لاعبي الوسط، بضرورة تقديم المساندة للخط الدفاعي للمنتخب خلال المباراة القادمة، خاصة وأن المباراة تُلعب على التفاصيل البسيطة.

الأخضر يختتم استعداداته

واختتم الأخضر السعودي مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام على ملعب الإنماء.

ميدانيًا، أجرى لاعبو السعودية حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد.

واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا.