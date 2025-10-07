اتحاد السلة يعلن عن إطلاق موقع الإحصائيات لأول مرة في مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن إطلاق موقع إحصائيات المنافسات الرسمية التابعة للاتحاد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مصر، ابتداءً من الموسم الحالي 2025–2026.



ويقدم الموقع تغطية شاملة لمباريات فرق الكبار "رجال وسيدات ومرتبط"، وعرض أرقام وبيانات اللاعبين ومستوياتهم خلال اللقاءات، مثل عدد النقاط، والرميات الحرة والثلاثية، والمتابعات الدفاعية والهجومية، وصناعة الهجمات، وقطع الكرات، والأخطاء، ومعدل فاعلية كل لاعب، إلى جانب أبرز أخبار المنافسات المحلية والمنتخبات الوطنية.



وأكد العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة والمشرف على لجنة الإحصاء بالاتحاد المصري لكرة السلة، أن الهدف من إطلاق الموقع هو إبراز أرقام وبيانات اللاعبين لتقييم مستوياتهم، وتحديد نقاط القوة والعمل على تطوير نقاط الضعف. وهو ما كان ينقص الاتحاد خلال السنوات الماضية.



وأضاف أن غياب منصة البيانات الإحصائية أثر سلبًا على اللاعبين، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد سيساعد بشكل كبير في تعزيز فرصهم للاحتراف الخارجي.